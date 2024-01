Napoli, su Ostigard c'è anche il Torino dopo il ko di Buongiorno: primi contatti e offerta pronta

Gennaio è il mese dei difensori e tra i club protagonisti di questa sessione di mercato invernale c'è il. Gli azzurri stanno chiudendo con l'l'operazione, ultimi dettagli per portare l'argentino alla corte di, questi i contorni dell'affare tra i partenopei e i friulani che nel frattempo lavorano al sostituto, condelche ha fatto capolino.- Nel frattempo, il Napoli lavora all'uscita di. Il centrale norvegese, arrivato in Campania dal Brighton nel 2022 per 5 milioni di euro, è stato al centro di diverse voci di mercato e per lui. Un'opzione che lo stesso Ostigard ha scartato, manifestando la volontà di trasferirsi in un'altra piazza., dove ha già militato nella seconda metà del 2021/22 e proprio l'impatto avuto in quei primi mesi di Serie A aveva attirato l'interesse del Napoli. Il norvegese tornerebbe di buon grado in rossoblù, ma il Grifone non ha ancora raggiunto l'accordo con i partenopei: si ragiona anche su un trasferimento a titolo definitivo, sul piatto, per quello che è stato individuato come il sostituto di, ceduto alper- Il Genoa, però, ha una nuova rivale nella corsa ad Ostigard:. La svolta è arrivata nelle ultime ore, dopooccorso addurante la sfida con il Cagliari (sospetta lussazione alla spalla destra) i granata hanno deciso di tornare sul mercato e il profilo su cui hanno deciso di lavorare è proprio quello del norvegese classe '99.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono già andati in scenatra Napoli e Torino, che per inserirsi prepara un'offerta: la formula sarebbe quella del, attesi aggiornamenti nelle prossime ore.- Per Mazzarri Ostigard non è centrale nel progetto: l'ultima gara giocata in Serie A dall'ex Genoa e Brighton risale allo scorso 3 novembre contro l'Inter al Maradona.