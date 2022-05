Situazione incerta quella dei portieri del Napoli. Il contratto di Ospina è in scadenza, tra un mese non sarà più un calciatore azzurro (salvo rinnovi last minute), e Meret non convince appieno Spalletti.



Il Napoli segue Guglielmo Vicario. L'estremo difensore di proprietà del Cagliari ha giocato un'ottima stagione in prestito all'Empoli. Il club toscano ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e non ha ancora deciso se esercitarlo o meno. In caso di permanenza, il Napoli potrebbe trattare con il presidente Corsi per portarlo ai piedi del Vesuvio. Con l'Empoli c'è in gioco anche il riscatto di Luperto (3 milioni). Lo racconta Repubblica.