Dopo il successo di Torino, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti questa mattina a Castelvolturno.



Gli azzurri preparano il match contro il Parma per il turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A in programma mercoledì al San Paolo.



Coloro che hanno giocato dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico.



Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco in avvio. Successivamente torello e seduta finalizzata al possesso palla.



Di seguito lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro.



Chiusura con partitina 5 contro 5.