Il Napoli svela la nuova maglia, quella che verrà utilizzata per la stagione 2019/20. Nel video pubblicato dai social del club, i partenopei non rinunciano al camouflage, che resta la trama principale della maglia ovviamente azzurra. Sulle maniche e sui fianchi, poi, delle bande bianche.



"​Il centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots" il testo che accompagna il video. Video in cui appaiono Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Callejon, Zielinski e Milik, oltre a diversi tifosi.