Con le ultime disposizioni in Campania sono consentite le passeggiate in determinate fasce orarie, anche se sarebbe sempre più prudente restare in casa il più possibile.



Sul lungomare di Napoli oggi c'è stata una folta presenza di persone e la moglie di Mario Rui, Renata Gonçalves, ha pubblicato una Instagram Story riprendendo la scena da casa sua e scrivendo "Sembrano delle formiche! Poi si lamenteranno che l'estate la passeranno dentro casa".



