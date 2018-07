Alberto Grassi, centrocampista del Napoli, ha vari estimatori, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"Tutti lo vogliono, ma poi qualcuno se lo “piglierà”? Se dovessimo fornire una risposta preliminare in base all’interesse che lo circonda (oramai da qualche mese), dovremmo concordare per uno scontato sì. Il trait d’union è stato stabilito: fra i 15 e i 18 milioni. Grassi rappresenterebbe un tesoretto dalle dimensioni affatto trascurabili. Potrebbe eventualmente favorire un nuovo acquisto di spessore, se accodato a nuove e sostanziose operazioni in uscita. La stessa Spal, si sa, ambirebbe a riprenderselo immediatamente. Su di lui ci sono Fiorentina, Torino, Cagliari, Parma, Chievo, alle quali si sono aggiunte un paio di estere. Probabilmente un’inglese ed una tedesca (il Wolfsburg?). E dunque: pagare moneta e vedere… Grassi"