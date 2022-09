Arrivano pessime notizie in casa Napoli. Victor Osimhen al 41' della sfida contro il Liverpool è uscito causa infortunio (si portava dietro un affaticamento muscolare da qualche giorno). L'attaccante nigeriano questa mattina si è sottoposto agli esami diagnostici ed è emersa una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.



TEMPI DI RECUPERO - Un duro colpo per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno ancora una volta di Osimhen. Lo stesso tecnico aveva preannunciato più gare da saltare e così sarà. Il rientro in campo è previsto tra almeno 30 giorni. Domani non ci sarà nella sfida contro lo Spezia, così come martedì in Champions in Scozia contro i Rangers e domenica 18 settembre contro il Milan. Dopodiché la sosta, che consentirà di rifiatare un po' ma il nigeriano proseguirà il suo lavoro per tornare a disposizione. Napoli-Torino (1 ottobre) e Ajax-Napoli (4 ottobre) restano delle ipotesi molto difficili, con il ritorno che ci dovrebbe essere direttamente tra il 9 ottobre (Cremonese-Napoli) e l'11 ottobre (Napoli-Ajax). Le condizioni di Osimhen saranno monitorate giorno dopo giorno per capire come reagirà la zona infortunata.