Il Milan lo ha seguito prima che esplodesse in tutto il suo talento, Inter e Juve lo hanno monitorato dopo un Mondiale da protagonista, senza però affondare mai il colpo. Hirving Lozano, esterno offensivo del Psv Eindhoven, stella del Messico, autore di 2 gol in Champions League, uno dei quali nella sfida di San Siro contro i nerazzurri, è ora finito nel mirino del Napoli.



CONTATTI IN CORSO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli, che tratta il rinnovo di Mertens e Callejon, ha avviato già i contatti con il club olandese per il classe '95, che si sta mettendo in luce in Eredivisie con 11 gol e 7 assist in 17 gare. In scadenza nel 2023,la dirigenza partenopea ha contattato i colleghi del Psv: la richiesta per l'ex Pachuca è di 35 milioni di euro. Il Napoli osserva, tratta i rinnovi ma si guarda anche attorno, per non farsi trovare impreparato. Con un Lozano in più nel mirino.