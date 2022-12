Sarà un’estate decisiva per il Napoli. Secondo Il Mattino, a tener banco nella società partenopea sarà il rinnovo di Cristiano Giuntoli – il cui contratto è in scadenza nel 2024 -. Dal canto suo, il dirigente toscano non ha alcuna intenzione di lasciare gli azzurri, seppur la Juventus abbia intenzione di presentare un’offerta.