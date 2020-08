Seduta d'allenamento pomeridiana per il Napoli che è tornato in campo dopo aver riposato questa mattina e dopo aver presentato due dei tre nuovi acquisti, Osimhen e Rrahmani.



Nel pomeriggio di nuovo tutti in campo. Si è rivisto anche Mario Rui, che inizialmente ha svolto solo lavoro aerobico in differenziato. Il gruppo ha iniziato la seduta con un torello, procedendo con una prima fase di riscaldamento.



Successivamente si è passati ad un possesso palla con i portieri dove si è rivisto anche Mario Rui. Leggero fastidio per Elmas al quale è stato applicato del ghiaccio spray dietro il flessore. Per il macedone nessun problema, ha infatti concluso senza problemi l'allenamento.



Dopo le fasi di possesso, nuovo esercizio con tre gruppi diversi che si sono affrontati a campo ridotto. Due squadre in campo con la terza che fungeva da sponda. Acclamatissimo come al solito Victor Osimhen, protagonista di un gol di potenza, un altro mostrando gran freddezza e di un recupero che ha esaltato il pubblico presente allo stadio.



A lasciare anzitempo il campo è stato Fabián Ruiz che ha accusato una leggera lombalgia.