Milik, Allan, Lozano e Koulibaly. Sono questi i calciatori che il Napoli è pronto a piazzare sul mercato in estate per poter ottenere un tesoretto con cui finanziare la campagna acquisti il cui obiettivo principe, secondo il Corriere della Sera, è quello di arrivare a Mauro Icardi, attaccante in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al PSG, ma in rottura con l'ambiente parigino..