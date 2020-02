Mancano poche ore al fischio d'inizio di Napoli-Torino. Gli azzurri scenderanno in campo per dare continuità ai buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo e soprattutto per ritrovare il successo tra le mura amiche ed avere nuovamente il San Paolo come dodicesimo uomo in campo.



Per l'occasione ecco arrivare la notizia: questa sera il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà in tribuna. Assisterà quindi alla sfida di campionato per supportare la sua squadra. Una novità, dato che il patron azzurro è sempre in giro per lavoro e raramente riesce a trovarsi al San Paolo per dare man forte alla squadra.