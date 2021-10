Dopo le emozioni regalate dai tre anticipi del sabato, soprattutto dalla sfida tra Lazio ed Inter e il successo in rimonta del Milan sull'Hellas Verona,Due incontri che possono ridisegnare le zone molto alte della classifica.Si comincia dal "Maradona", dove(come Sarri nel 2017/2018)momentaneamente soffiatale proprio dal Milan; di fronte, un avversario che vuole riscattare il ko nel derby prima della sosta e che ritrova qualche pedina, su tutti il Gallo, per provare a portare a casa punti preziosi.Alle 20.45 le luci si accendono invece sullo Stadium e sulla sfida nella sfida tra Allegri e Mourinho:- ieri sconfitta nella Capitale - a una settimana dal big match di "San Siro"., capace di tornare alla vittoria nell'ultimo turno, contro l'Empoli,ma punta ad un risultato importante in uno scontro diretto per candidarsi a sua volta per la lotta per il vertice.Ore 18NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti.IN TV: DaznOre 20.45JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie (Bernardeschi); Chiesa, Bernardeschi (Kean).ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (Shomurodov).IN TV: Dazn