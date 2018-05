Per Simone Edera Napoli-Torino di domani pomeriggio sarà una partita da non sbagliare. Il giovane attaccante granata avrà infatti puntati su di sé gli occhi dei tifosi e dei dirigenti partenopei, in particolare quelli del direttore sportivo Cristian Giuntoli che, non è più un mistero, è un suo grande ammiratore e vorrebbe portarlo a vestire la maglia azzurra.



Già a gennaio il Napoli aveva cercato di acquistare Edera, ma il Torino non aveva neanche voluto abbozzare la trattativa, ora Giuntoli e De Laurentiis sperano che il presidente granata Urbano Cairo possano essere maggiormente disposti ad ascoltare le loro proposte nei prossimi mesi.