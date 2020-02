Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani sera allo stadio San Paolo contro il Torino. Il dubbio più grande era legato alla presenza di Dries Mertens. Ecco il report dell'allenamento pomeridiano e diramata la lista dei convocati da parte di Gennaro Gattuso:



La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto.



Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali.



Malcuit, accompagnato dal Dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal Prof.Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra.



I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.