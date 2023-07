È Giovanni Lo Celso uno degli ultimi nomi di mercato che circolano in casa Napoli. Tanto ruota attorno al futuro di Piotr Zielinski, dato che l'argentino rappresenterebbe il sostituto ideale per caratteristiche, essendo una mezzala/trequartista di qualità. Un calciatore che "torna di moda" praticamente un estate dopo perché tra luglio e agosto 2022 il Napoli mise gli occhi sullo stesso Lo Celso, per poi defilarsi e andare direttamente su Ndombele per completare il centrocampo.



L'OPERAZIONE - A prescindere da Zielinski, però, il Napoli avvia i contatti con il Tottenham proprio per Lo Celso. Al momento c'è la volontà da parte degli Spurs di far cassa e cedere il calciatore a titolo definitivo, dopo averlo girato in prestito al Villarreal nell'ultimo anno e mezzo. Il Napoli, però, punta ad una soluzione proprio in stile Ndombele, cioè un prestito con diritto di riscatto. In questo caso a cifre inferiori, sia per quanto riguarda il cartellino che per l'ingaggio del calciatore. Non solo da convincere il Tottenham, ma c'è da lavorare anche sulla questione stipendio perché Lo Celso sarebbe anche pronto a sposare la causa Napoli, ma guadagna oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Quindi, alle condizioni giuste, Lo Celso-Napoli presto potrebbe subire un'accelerata concreta.