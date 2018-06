Secondo La Gazzetta dello Sport, continua la caccia ai portieri del Napoli:, ‘99 ucraino dello Zorya, potrebbe essere preso e girato in prestito perché non farebbe il terzo con Sepe nel ruolo di vice e serve innanzitutto il titolare: Ancelotti spinge per Areola del Psg visto che non c’è ancora l’accordo con il Bayer Leverkusen per. Il francese è il prediletto dell’allenatore del Napoli.