"Il Napoli ha strappato 10 punti in campionato con le sue rimonte. Cominciò in estate, contro Lazio e Milan. Ma quella ancora non era la squadra di Ancelotti. Regalava i primi tempi agli avversari e poi rimediava in qualche modo grazie alle qualità dei singoli e alla personalità. Infatti alla terza giornata arrivò il tracollo di Marassi con la Sampdoria. Una pesante scoppola, 3-0, da cui gli azzurri e il loro tecnico seppero trarre i giusti insegnamenti e probabilmente non è un caso che non sia più successo nelle successive 13 prestazioni, nelle quali oltre al sistema di gioco (dal 4-3-3 al 4-4-2) è cambiato l’approccio del gruppo": questa l'analisi della Gazzetta dello Sport sugli azzurri.