Incontenibile, un autentico motorino che macina chilometri senza sentire la stanchezza.continua a crescere senza volersi fermare e tanto del gioco dellapassa dalle sue accelerazioni. Se ne era accorta, che a Ferrara faticò non poco a contenerlo, se ne era accorto Robertoche lo testò in Nazionale anche se in un ruolo che ancora fatica a ricoprire, se ne è accorto il, che ieri lo ha sofferto fino a concedergli gli spazi per fornire a Petagna ed Antenucci due cioccolatini tramutati in gol.Se ne sono accorti anche i numerosi scout e addetti ai lavori che continuano a monitorare i suoi progressi. IÈ pronto, di fatto, al salto in una big.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in vista della prossima estateche più stanno prendendo informazioni su di lui con la Spal e con il suo entourage. Si tratta diche se possono contare su esterni titolari affidabili come Florenzi e Hysaj, non sono ancora convinte delle alternative dove da un lato nè Karsdorp né Santon assicurano continuità di rendimento e dall'altro Malcuit sta ancora pagando il periodo di ambientamento in Serie A. Lazzari è un colpo ad oggi ritenuto sicuro e la sfida fra le due grandi del Sud è già stata lanciata.