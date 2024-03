Napoli, Traoré: 'Non sono ancora al 100%, lavoro per tornare quello di Sassuolo'

Ahmed Junior Traoré ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita pareggiata dal Napoli contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni:



IL RISULTATO - "C'è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita, c'è mancato qualcosa ma stiamo lavorando per diventare più forti".



CONDIZIONE FISICA - "Sono arrivato che non stavo bene, ora la mia condizione sta crescendo ma non sono ancora al 100%. Sto lavorando per tornare quello che ero a Sassuolo".



PENSAVATE GIA' AL BARCELLONA? - "Non stavamo pensando a martedì, bisogna affrontare partita per partita, nella nostra testa c'era il Torino. Da domani penseremo al Barcellona. Giocare al Camp Nou o meno cambia poco, ci faremo trovare pronti".