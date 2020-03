Secondo La Gazzetta dello Sport: "Champions in pericoloso equilibrio sul filo del divieto dei voli dall’Italia alla Spagna. E con la Champions naturalmente è in bilico l’Europa League, per non parlare del rischio inevitabile per gli altri tornei fino all’Europeo. Oggi è un giorno importante per capire se l’Uefa riuscirà a trovare un accordo con le autorità di Madrid, così da aprire corridoi per i voli privati delle squadre e permettere domani Siviglia-Roma e Getafe-Inter. Ieri la Spagna ha vietato i voli in arrivo dall’Italia. Nel pomeriggio filtrava ottimismo da Nyon su una soluzione condivisa con le autorità di Madrid. Però in serata la trattativa ha rallentato e la decisione è stata rimandata a oggi. Per l’Uefa, finché sarà in suo potere, la Champions va avanti. E non ci sono ancora piani-B per l’Europeo: «Nessuna delle 55 federazioni europee ha mai chiesto il rinvio», rivela un’autorevole fonte Uefa. Si può anche discutere questa volontà di non fermarsi, almeno finché non dovesse arrivare uno stop totale: ma per Nyon, oggi, porte chiuse e altre precauzioni garantiscono sicurezza"