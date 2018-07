Santiago Arias sarà il prossimo rinforzo che De Laurentiis metterà a disposizione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Napoli ha trovato l'accordo totale con il Psv dopo alcuni giorni di trattativa serrata. Sarà il nazionale colombiano l'alternativa ad Elseid Hysaj sul binario di destra.



LE CIFRE - Nelle casse del club olandese andranno 11 milioni più bonus, rispetto all'iniziale richiesta di 15 milioni. I legali del giocatore sono al lavoro per discutere gli ultimi dettagli contrattuali relativi ai diritti di immagine, ecco perchè per la chiusura definitiva potrebbero servire altre 48 ore. Per Arias è pronto un quinquennale a quasi 2 milioni di euro a stagione.