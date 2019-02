La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli. Stefano Pioli deve fare a meno dello squalificato Milenkovic in difesa. Al suo posto c'è Ceccherini dirottato al centro con il francese Laurini a destra. Il Napoli dovrebbe recuperare Albiol al centro della retroguardia, anche se le possibilità sono davvero ridotte. Sono però vivi tre ballottaggi: a destra Hysaj è in vantaggio sul francese Malcuit mentre sulla corsia opposta Mario Rui è davanti a Ghoulam. A centrocampo rientra Fabian dopo la squalifica. In attacco l'altro dubbio è tra Insigne e Mertens con il primo in leggero vantaggio.