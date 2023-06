Napoli al lavoro per costruire la rosa che avrà a disposizione Rudi Garcia la prossima stagione. Attenzione soprattutto al centrocampo, dove ci potrebbe essere qualche movimento in più in entrata, viste la partenza certa di Ndombele, quella probabile di Demme e i dubbi legati a Zielinski. Tre i nomi indicati oggi dal quotidiano Il Mattino: Koopmeiners, Samardzic e Veiga, per i quali è già iniziato il lavoro da parte del Napoli.