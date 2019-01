Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Marko Rog ha chiesto di andare a giocare altrove, per ritrovare un po’ di continuità. Ancelotti ha deciso di accontentarlo e il diesse ne sta trattando la cessione col Siviglia. L’operazione è in dirittura d’arrivo, il Napoli lo cederà con la formula del prestito con diritto di riscatto"