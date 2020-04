(serie B), ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho scelto di venire qui perché sapevo di arrivare in una grande società e in una squadra di valore che non meritava la classifica che aveva. Mi sono trovato subito bene, mi sono sentito a casa e in famiglia e non nascondo che sarei felicissimo di proseguire il mio percorso qui. Marino? Ci ha dato una grande scossa, ci ha trasmesso serenità e le giuste motivazioni: con lui stavamo facendo un grandissimo campionato, adesso speriamo di poter riprendere il percorso"."L’esordio in A è stata una sensazione bellissima, un qualcosa che mi porterò dentro per sempre. A Verona ho imparato molto, grazie anche ad un grande allenatore come Juric, forse però non sono a sfruttare appieno le occasioni che mi sono capitate. Non rimpiango niente, ho avuto modo di crescere e capire quanto la Serie A sia di altissimo livello e come si debba sempre, sia in allenamento che in partita, dare il massimo per poter competere con grandi campioni"."Personalmente sono soddisfatto quando riesco a fare quello di cui sono capace. Il presente dice che oggi sono ad Empoli, felice di essere qui e lavoro duramente per migliorare e raggiungere i miei obiettivi. Come per ogni calciatore il sogno è la Serie A, continuerò a lavorare giorno dopo giorno, dando sempre il massimo e facendo di tutto per farcela. Sono felice del percorso fatto, è stata una continua crescita e spero che questa prosegua anche in futuro".