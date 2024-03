Napoli, tutto pronto per Barcellona: Calzona recupera tre infortunati

Quella di domani sera per il Napoli può essere una partita da gran riscatto. Perché la stagione degli azzurri fin qui è stata deludente, ma c'è ancora un ritorno degli ottavi di finale di Champions League tutto da giocare. L'avversario di turno è il Barcellona e il match d'andata è terminato 1-1. Tutto rimandato a Montjuic, dunque. Questa mattina la squadra di Francesco Calzona si è ritrovata come ogni giorno al Konami Training Center di Castel Volturno per l'allenamento mattutino. Prima della partenza che ci sarà nel primo pomeriggio verso Barcellona. Dopodiché la conferenza stampa dell'allenatore e di Politano alle ore 19.



DA CASTEL VOLTURNO - Arrivano buone notizie in casa Napoli perché ecco che recuperano tre giocatori. Su tutti Rrahmani che era stato convocato contro il Torino ma non era nelle condizioni migliori per poter scendere in campo. Ecco il report della società: La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Di seguito partitina a campo ridotto e seduta tecnico tattica. Rrahmani, Cajuste e Ngonge hanno lavorato in gruppo.



COSÌ IN CAMPO - Sembrano esserci pochi dubbi per Calzona nella scelta dell'undici titolare. Tra i pali ci sarà Meret. Difesa a 4 composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus come coppia di centrali. Anguissa, Lobotka e Traorè a centrocampo. Tridente offensivo formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.