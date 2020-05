Mentre Torino, Fiorentina e Sampdoria fanno un passo indietro causa nuovi positivi al Covid-19, il Napoli è pronto per tornare in campo.



Oggi sono previsti gli ultimi tamponi prima della ripresa degli allenamenti individuali. Se non dovessero risultare positivi, domani riaprirà il Centro Sportivo di Castel Volturno. Lo riporta la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli.