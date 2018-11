Aggiornamenti di mercato dalla redazione di Sky Sport in chiave Napoli: “Per Piatek 35 milioni è già un'offerta importante e prevede uno step successivo che Piatek ancora non ha fatto. Per Milik va fatto un discorso diverso perché ha confermato il suo valore in una squadra già grande e questo non è un particolare da poco. Piotr Zielinski sta trattando il rinnovo con il Napoli e credo che alla firmerà, ma c'è da superare l'ostacolo della clausola rescissoria. Napoli è la piazza giusta per il polacco per esplodere e consacrarsi"