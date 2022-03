LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ilalla prova. La squadra di Spalletti ospita al Maradona i friulani (calcio d'inizio alle ore 15, diretta Dazn) per una sfida che potrebbe consentire l'aggancio, seppur temporaneo, in vetta al Milan. Il sabato di Serie A vede impegnate tutte le contendenti allo scudetto, gli azzurri aprono la strada prima di Inter-Fiorentina e proprio il Milan, che va a Cagliari. Per il Napoli un'occasione ghiotta per provare a recuperare terreno.Per l'occasione Spalletti recupera anche Tuanzebe, convocato ma in panchina. In difesa confermati Koulibaly e Rrahmani, in attacco ci si affida a Osimhen pure se diffidato. L'Udinese, imbattuta nelle ultime quattro partite, arriva dal contestato pareggio contro la Roma.Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.