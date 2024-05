Getty

Napoli, UFFICIALE: 165mila euro di multa per le mancate interviste a Dazn

28 minuti fa



Il Napoli pagherà carissimo le scelte del presidente Aurelio De Laurentiis che nel corso della stagione almeno in due occasioni, ha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati nei confronti della televisione ott Dazn. In particolare sono le sfide Napoli-Torino e Barcellona-Napoli ad essere state messe sotto la lente d'ingrandimento del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato oggi il club con 165mila euro di multa.



IL COMUNICATO - "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento".