Juventus, è intesa totale con Todibo: il punto della trattativa col Nizza

Ancora tre rinforzi per completare un mercato in entrata imponente e rivoluzionario, per ridisegnare una Juventus ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha definito da poche ore l’innesto Juan Cabal per il reparto difensivo - spendibile sia nella posizione di centrale di piede sinistro che in quella di esterno mancino - idealmente per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Alex Sandro e si appresta ora a spingere a tutta per aggiungere un ulteriore innesto nella batteria dei centrali. Tramontata da tempo la pista Calafiori per questione di costi, il nome sul quale il responsabile dell’area tecnica ha posto tutte le sue attenzioni risponde a Jean-Claire Todibo del Nizza.- Centrale classe ‘99, gioca in Costa Azzurra dall’estate 2021 e qui si è prepotentemente rilanciato in seguito alla deludente esperienza al Barcellona., mentre il suo contratto con la formazione francese scade a giugno del 2027., secondo quanto rilanciato da RMC Sport nelle scorse ore,Basi molto importanti per provare a bruciare definitivamente la concorrenza del West Ham, che avrebbe strappato l’ok del Nizza sulla base di una proposta da 37 milioni di euro ma che allo stesso è conscio della preferenza dell’ex Tolosa per la Vecchia Signora.che, dopo le manifestazioni di interesse arrivate dall’Arabia Saudita, è finito nel mirino del Bologna. Ad oggi, la volontà del management del bianconero, forte del gradimento del difensore francese, è comunque di investire una cifra decisamente più bassa rispetto a quelli messi sul piatto dal West Ham: nello specifico, circa