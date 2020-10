Sono quattro gli acquisti in totale effettuati dal Napoli in vista della nuova stagione 2020/21. Prima Rrahmani e Petagna, poi Osimhen e ora Bakayoko, il sesto centrocampista che mancava all'appello di mister Gattuso per completare la mediana e avere una soluzione importante nel 4-2-3-1.



Bakayoko, dunque, è un nuovo giocatore del Napoli. Non indosserà la maglia numero 14 a cui era legato, dato che il proprietario in azzurro è Dries Mertens. Ha scelto però il numero di un vecchio mastino del centrocampo napoletano: vestirà infatti la 5 "di Allan".