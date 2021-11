Arrivano brutte notizie in casa Napoli, in particolar modo per quanto riguarda Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha avuto un inizio di stagione difficile, visto l'infortunio nel precampionato. Ora è rientrato ma è costretto a fermarsi causa Covid-19. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



"Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al COVID 19 all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina. Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari".