Napoli, UFFICIALE Dendoncker: i dettagli, il ruolo e come cambiano le gerarchie

Ora è ufficiale: Leander Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 1995 arriva dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Nel corso della giornata di mercoledì, il giocatore belga ha svolto le visite mediche a Roma e ora il club azzurro ha depositato il suo contratto in Lega Calcio. Manca solo il classico annuncio da parte del patron Aurelio De Laurentiis, atteso a breve.



I DETTAGLI - Cresciuto nell'Anderlecht e poi passato in Inghilterra, nei Wolves, è arrivato terzo con il Belgio nel Mondiale 2018. Per il jolly difensivo in questa stagione 15 presenze e un gol, contro il Manchester United. Tra Napoli e Aston Villa l’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.



IL RUOLO DI DENDONCKER - In queste settimane il Napoli stava valutando come muoversi sul mercato dei centrocampisti: se andare su un giocatore con le caratteristiche di Zielinski che probabilmente a giugno andrà via, oppure cercare un vice Anguissa in questi giorni impegnato in Coppa d’Africa. Alla fine, la scelta è stata prendere un centrocampista fisico che possa essere un’alternativa al camerunense, in caso di necessità. Dedoncker, dunque, parte da riserva di Anguissa, ma Mazzarri potrebbe alternarli e il belga è pronto a dimostrare di poter ribaltare le gerarchie.