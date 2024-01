Napoli, altro squillo di De Laurentiis: in arrivo Dendoncker dall'Aston Villa, ora tocca a Perez

Redazione CM

Il Napoli batte il quarto colpo. Dopo gli arrivi nella finestra invernale di Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge e Hamed Traoré, rispettivamente da Salernitana, Verona e Bournemouth, oggi Aurelio De Laurentiis ha chiuso per un altro rinforzo, un jolly difensivo che può giocare anche a centrocampo da mezzala o mediano: è in arrivo infatti il belga Leander Dendoncker, classe 1995, in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa, che a sua volta lo aveva rilevato dal Wolverhampton per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.



ALTRO SQUILLO, I DETTAGLI - Altro squillo partenopeo dunque, dopo la promessa del presidente in seguito alla sconfitta in Supercoppa italiana: il nazionale belga dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Roma, per sostenere le visite mediche a Villa Stuart, e poi a Napoli, per firmare. Cresciuto nell'Anderlecht e poi passato in Inghilterra, nei Wolves, è arrivato terzo con il Belgio nel Mondiale 2018. Per il jolly difensivo in questa stagione 15 presenze e un gol, contro il Manchester United. Tra Napoli e Aston Villa l’accordo è già stato raggiunto: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.



ORA PEREZ - Ora i partenopei puntano a chiudere per Neuhen Perez, difensore dell'Udinese: le parti sono vicine, dopo il contatto tra De Laurentiis e Gino Pozzo, e ora si tratta per una cifra di 16 milioni più bonus, con l'accordo che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.