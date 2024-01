Come cambia il Napoli con Dendoncker

Il nuovo volto per il centrocampo del Napoli arriva dalla Premier League. Con l’Aston Villa è stato trovato l’accordo per l’arrivo diin cerca di riscatto dopo un anno e mezzo un po’ così e così in Inghilterra. Al Wolverhampton aveva fatto bene, poi all’Aston Villa ha trovato poco spazio.- In queste settimane il Napoli stava valutando come muoversi sul mercato dei centrocampisti: se andare su un giocatore con le caratteristiche di Zielinski che probabilmente a giugno andrà via ( QUI i dettagli) oppure cercare un vice Anguissa in questi giorni impegnato in Coppa d’Africa. Alla fine la scelta è stata prendere un centrocampista fisico che possa essere un’alternativa al camerunense in caso di necessità.- Arriva da un’esperienza non molto positiva all’Aston Villa, dove in due anni e mezzo ha giocato 36 partite delle quali la maggior parte entrando dalla panchina.. In nazionale Dendoncker ha totalizzato una trentina di presenze dal 2015 a oggi, nell’ultimo Mondiale in Qatar ha giocato due partite su tre della fase a gironi prima dell’eliminazione del Belgio.