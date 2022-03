Il Napoli perde una pedina in attacco in questa delicata fase del campionato, entrato nel suo momento decisivo per la conquista dello scudetto. Il club azzurro ha diffuso una nota ufficiale dopo che Andrea Petagna, uscito per infortunio a pochi minuti dal suo ingresso in campo contro il Verona, ha effettuato gli esami medici del caso. E questo è stato il responso: "Si comunica che Andrea Petagna, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati stamattina, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo".



Per Petagna si prospettano tempi di recupero non proprio brevissimi, tra i 20 e i 30 giorni.