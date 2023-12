+++ Transfer-Update +++



Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024!



Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh



Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata:sarà un nuovo giocatore dell'a partire da gennaio. Il club tedesco ha infatti annunciato di aver acquistato dalil centrocampista macedone, che firma un contratto fino al 2028. Affare da- Eljif Elmas si trasferirà dal SSC Napoli al RB Lipsia il 1° gennaio 2024. Il 24enne riceverà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e in futuro giocherà con la maglia numero 6 del Lipsia. Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio .- "Con la firma di Eljif Elmas siamo riusciti a riempire una posizione importante nell'area offensiva dopo la partenza di Emil Forsberg. Osserviamo Eljif da molto tempo perché è estremamente entusiasmante in termini complessivi, si adatta perfettamente nella squadra dal punto di vista caratteriale e ci piace con la sua qualità che lo rafforzerà. Eljif è tecnicamente ben allenato, corre e dribbla bene ed è anche un pericolo in zona gol. E soprattutto ha un'ottima mentalità. Può essere utilizzato in modo flessibile, può attaccare centralmente, ma anche su entrambe le fasce. Eljif porterà anche alcune nuove componenti al nostro gioco con le sue abilità, perché la sua partenza rapida e la sua robustezza fisica lo rendono molto forte nell'uno contro una situazione e cerca sempre una via diretta verso l'obiettivo. Nonostante abbia solo 24 anni, ha già maturato molta esperienza e ha anche vinto due titoli nazionali. Siamo quindi molto lieti di essere riusciti a realizzare il trasferimento. Ora è importante integrare rapidamente Eljif nella squadra durante la breve pausa invernale".- "Per me è un sogno assoluto passare alla Bundesliga e ora giocare per l'RB Lipsia. Il club rappresenta un tipo speciale di calcio con pressione, velocità e molta potenza offensiva - che mi si addice perfettamente. La squadra è un un mix molto interessante di giovani talenti che qui possono crescere in modo eccellente, così come di giocatori che sono nel club da molto tempo e hanno sperimentato e ottenuto molto. Ecco perché il trasferimento al Lipsia è esattamente quello giusto per me. Non vedo l'ora di conoscere tutti a partire da gennaio. L'RB Lipsia si è affermato come un top club assoluto della Bundesliga e in brevissimo tempo è diventato anche un punto di riferimento in Europa. Le conversazioni con Rouven Schröder e Marco Rose mi hanno subito fatto capire: voglio giocare per questo club! Ci aspetta una seconda metà di stagione impegnativa, nella quale voglio contribuire a garantire che possiamo continuare a essere competitivi in Bundesliga e magari ottenere una sorpresa in UEFA Champions League contro il Real Madrid".