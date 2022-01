Sono giorni difficili per il mondo del calcio che è invaso dal boom di contagi. In casa Napoli stanno emergendo sempre nuove positività e la gara contro la Juventus inizia ad assumere dei contorni rischiosi. C'è però una buona notizia per gli azzurri, perché Elmas, positivo sei giorni fa, è guarito dal Covid-19. Ecco il comunicato del Napoli:



Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia.