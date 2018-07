Os llevaré en mi corazón y os seguiré como un betico mas. Musho Betis! pic.twitter.com/Pj5Pne8nUb — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 5 luglio 2018

OFICIAL | El @sscnapoli deposita la cláusula de rescisión de Fabián



¡Esta siempre será tu casa, @FabianRP52!



➡ https://t.co/6WfQoWC9dW pic.twitter.com/XBlSpPxI5z — Real Betis Balompié (@RealBetis) 5 luglio 2018

Fabianha salutato e ringraziato ilcon una lettera e un messaggio sul proprio profilo Twitter:Da quando avevo 8 anni il mio cuore batte per il bianco e il verde, per questo è tanto difficile dire addio al club che mi ha visto crescere e che mi ha dato tutto come calciatore. Questa stagione è stata molto speciale per tutti noi e per fortuna ho fatto parte di questo grande gruppo che è tornato in Europa. Credetemi, non è stata una decisione facile, per questo voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei compagni per tutto l'appoggio che mi hanno dato. Specialmente voglio ringraziare questi ultimi per tutto quello che mi hanno insegnato in questi anni e tutti i membri del club. Siete e sarete sempre parte di me perché tutti i successi che ho ottenuto sono arrivati grazie a voi e ovunque sarò porterò sempre il Betis con me. Sono sicuro che in futuro il nostro cammino tornerà ad incrociarsi. Vi auguro tutto il meglio".Con il consueto tweet il presidente delAurelioha dato il benvenuto a Fabian. Nella foto la firma del giocatore sul contratto che lo legherà al Napoli fino al 2023.Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore del: il club azzurro ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista spagnolo, che firma un contratto fino al 2023. Ruiz arriva dopo il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro, lo conferma ilcon una nota sul proprio sito ufficiale.