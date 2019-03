Dopo un sorteggio di Europa League poco felice, arrivano altre brutte notizie in casa Napoli. Infatti gli esiti degli esami di Insigne, Chiriches e Diawara hanno sancito uno stop forzato per tutti e tre i calciatori.mettendo a rischio la sua presenza per la gara d'andata contro l'Arsenal. Anchesi prospetta un'assenza didella coscia sinistra, mentre