Brutte notizie in casa Napoli. Due giorni fa si è fermato in allenamento Giacomo Raspadori e questa mattina si è sottoposto agli esami per evidenziare lo stato dell'infortunio.



LE CONDIZIONI - Ecco, dunque, il comunicato da parte della SSC Napoli: gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà valutato nelle prossime settimane.



QUANTO RESTERÀ FUORI - Un infortunio che costringerà Raspadori a restare lontano dal campo per il prossimo mese. Salterà, quindi, il doppio confronto di Champions contro l'Eintracht Francoforte, e almeno quattro gare in campionato contro Sassuolo, Empoli, Lazio e Atalanta. Un tentativo sarà fatto per la trasferta di Torino del 19 marzo, ma senza forzare i tempi. Nel mentre ci saranno anche gli impegni con la Nazionale il 23 e il 26 marzo a presumibilmente dovrà dare forfait. Rientro previsto, dunque, dopo la sosta il 2 aprile contro il Milan.