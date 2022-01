L'emergenza Covid colpisce anche il mondo del calcio. In casa Napoli sono stati colpiti tanti giocatori, al punto da mettere fortemente a rischio la sfida di due giorni fa contro la Juventus. Osimhen (in Nigeria), Lozano (in Messico), Meret, Malcuit, Mario Rui i cinque calciatori positivi.



KOULIBALY POSITIVO - A loro ecco unirsi anche Koulibaly. Il difensore è in ritiro con il suo Senegal prima di iniziare la Coppa d'Africa che avrà il via domani in Camerun. Ma ecco balzare la notizia della positività di tre elementi del gruppo squadra del Senegal. Si tratta di Mendy (Chelsea), Diedhiou (Alanyaspor) e lo stesso Koulibaly. I tre calciatori sono stati posti in isolamento. Per il calciatore del Napoli, dunque, non inizia al meglio la competizione e salterà quasi sicuramente gli impegni contro Zimbawe e Guinea, con il dubbio Malawi (18 gennaio) per l'ultima della fase a gironi. La Coppa d'Africa di Koulibaly, quindi, potrebbe essere già conclusa prima ancora di iniziare.



L'ANNUNCIO DEL NAPOLI - Koulibaly, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.