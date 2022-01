Dopo l'uscita di Manolas, il Napoli è corso subito ai ripari. Ufficializzato il nuovo ingresso, arriva Axel Tuanzebe in prestito dal Manchester United. Ecco il comunicato del Napoli con tanto di scheda tecnica del calciatore:



IL COMUNICATO - La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axel Tuanzebe con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022.



LA SCHEDA - Axel Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito all'Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo prestito con i Gunners nel 2021. Tuanzebe conta 28 presenze in Premier League ed è il più giovane difensore dell’Aston Villa con almeno nove presenze in questa stagione. Compresa la Premier League 2, sono 84 le presenze totali di Tuanzabe. Il difensore nato in Congo e naturalizzato in Inghilterra è stato anche Nazionale inglese nell'Under 17, Under 19 e Under 21.