Altri due infortuni per il Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico. È proprio il club, attraverso un comunicato ufficiale, a fornire la prima diagnosi sugli stop di Lozano (andato a Villa Stuart per gli esami con le stampelle) e Koulibaly: "Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell'Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Kalidou Koulibaly, invece, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro". Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori. Il Napoli affronterà il Torino mercoledì alle 20.45 prima della sosta per le nazionali. Al momento i due sono da considerare in forte dubbio e ai box ci sono già Mertens e Osimhen.