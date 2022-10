Il Napoli perde per infortunio Frank Zambo-Anguissa. Il centrocampista si è fermato nel corso della gara di Champions League vinta contro l'Ajax e gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno confermato che c'è lesione nel flessore della coscia destra. Uno stop di lieve entità che, solitamente, richiede intorno alle 2 settimane per la completa guarigione.



IL COMUNICATO

Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate.