Allenamento mattutino per il Napoli, che è tornato in campo dopo la vittoria ottenuta ieri pomeriggio contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale del club, la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato ieri dall'inizio all'Olimpico hanno svolto lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e torello.Di seguito seduta tattica e partitina a campo ridotto.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "Dopo il successo contro la Roma, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli di mercoledì per il turno infrasettimanale della 30esima giornata di Serie A (ore 19). E’ rientrato in gruppo Ospina. Terapie per Hysaj e Mertens. Il difensore azzurro è uscito ieri per motivi precauzionali all’Olimpico, mentre l’attaccante ha riportato un leggero trauma contusivo alla tibia."