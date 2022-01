Sono giorni complicati anche per il mondo del calcio che si trova a combattere con la grande ondata delle nuove positività al Covid-19. In casa Napoli ci sono Osimhen, Lozano ed Elmas positivi, ma a loro ecco aggiungersi Malcuit, che è stato in isolamento nei giorni scorsi. Ecco il comunicato della società:



In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.