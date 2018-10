Buone notizie per il Napoli e per Carlo Ancelotti. Come annunciato ufficialmente dalla società azzurra, infatti, Alex Meret si può considerare recuperato dall'infortunio al braccio che lo ha tenuto fuori dalla scorsa estate.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato: "Alex Meret è stato sottoposto a una visita di controllo con tac dal chirurgo che lo ha operato, il quale ha dichiarato che il giocatore è guarito e può riprendere completamente la sua attività agonistica".